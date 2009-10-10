Сборная России по футболу проиграла немцам

Сборная России по футболу, потерпев поражение в "Лужниках" от команды Германии, будет пробиваться на чемпионат мира 2010 года через стыковые матчи в ноябре.

Поединок отборочного цикла завершился в субботу со счетом 1:0 в пользу команды Йоахима Лёва. Автором единственного гола на 35-й минуте встречи стал Мирослав Клозе.

Благодаря победе сборная Германии стала недосягаемой для подопечных Гуса Хиддинка в 4-й отборочной группе. В активе немцев 25 очков, россиян - 21 балл. Обеим командам осталось провести по одному матчу.

РИА Новости