Сборная Украины повела в матче против англичан

Сборная Украины по футболу повела в счете в отборочном матче ЧМ-2010 против англичан. На 29-й минуте отличился Сергей Назаренко.

Матч в Днепропетровске уже ознаменовался несколькими скандальными моментами: после стартового свистка на поле "Днепр-Арены" из фан-секторов украинцев полетели c десяток файеров.

Арбитр был вынужден остановить матч. На 14-й минуте Артем Милевский заработал пенальти, судья удалил с поля вратаря англичан Роберта Грина. Однако Андрей Шевченко, пробивая одиннадцатиметровый, попал в штангу.

Фото Валерия Соловьева, УНИАН