Украинские футбольные фаны разгромили английских коллег
На глазах у посла Великобритании
В Днепропетровске команда болельщиков футбольной сборной Украины сегодня выиграла в товарищеском матче у команды болельщиков сборной Англии.
Как передает корреспондент УНИАН, товарищеский матч состоялся сегодня на стадионе «Метеор».
На стадионе присутствовали 3 тысячи зрителей, в основном украинских.
Также на стадионе за своих болели около 50 английских фанов, которые прибыли в Днепропетровск на сегодняшний отборочный матч Чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Англии.
Два футбольных тайма продолжительностью по 30 минут закончились со счетом 6:1 в пользу команды болельщиков украинской сборной. Несмотря на то, что счет в матче открыл нападающий команды английских фанов Дэн КЛОК, в первом же тайме он забил гол в собственные ворота. Также команда английских болельщиков впоследствии забила еще один гол в собственные ворота.
Несмотря на это, настроение английских фанов после матча осталось прекрасным, они активно общались с болельщиками украинской сборной.
На матче присутствовал посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР.
После окончания матча посол вместе с заместителем городского председателя Днепропетровска Ириной ЗАЙЦЕВОЙ вручили игрокам команд болельщиков памятные медали и кубки.