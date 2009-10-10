Украинские футбольные фаны разгромили английских коллег

В Днепропетровске команда болельщиков футбольной сборной Украины сегодня выиграла в товарищеском матче у команды болельщиков сборной Англии.

Как передает корреспондент УНИАН, товарищеский матч состоялся сегодня на стадионе «Метеор».

На стадионе присутствовали 3 тысячи зрителей, в основном украинских.

Также на стадионе за своих болели около 50 английских фанов, которые прибыли в Днепропетровск на сегодняшний отборочный матч Чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Англии.

Два футбольных тайма продолжительностью по 30 минут закончились со счетом 6:1 в пользу команды болельщиков украинской сборной. Несмотря на то, что счет в матче открыл нападающий команды английских фанов Дэн КЛОК, в первом же тайме он забил гол в собственные ворота. Также команда английских болельщиков впоследствии забила еще один гол в собственные ворота.

Несмотря на это, настроение английских фанов после матча осталось прекрасным, они активно общались с болельщиками украинской сборной.

На матче присутствовал посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР.

После окончания матча посол вместе с заместителем городского председателя Днепропетровска Ириной ЗАЙЦЕВОЙ вручили игрокам команд болельщиков памятные медали и кубки.