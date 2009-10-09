Гольф и регби-7 стали олимпийскими видами спорта

Международный олимпийский комитет включил гольф и регби-7 в перечень олимпийских видов спорта.

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, такое решение было принято сегодня на 121-й сессии МОК в Копенгагене.

Поэтому теперь на летней Олимпиаде будет представлено 28 видов спорта.

Однако президент МОК Жак РОГГЕ еще до начала голосования подчеркнул, что в 2017 году сессия Международного олимпийского комитета сохраняет за собой право пересмотреть принятое решение и исключить один или два новых вида спорта из программы Олимпийских игр-2020, в зависимости от того, как они зарекомендуют себя в 2016 году.

*** Международная федерация гольфа основана в 1958 году. Во всем мире насчитывается 116 федераций. В Олимпийской программе был в 1900 и 1904 годах.

Международная федерация регби основана в 1888 году. В мире насчитывается 116 федераций этого вида спорта. В 1900, 1908, 1920, 1924 годах был в Олимпийской программе.