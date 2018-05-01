ЧМ-2010: удастся ли украинцам прищемить хвост сборной Англии

Сборная Англии: с одной стороны, завсегдатай верхушек рейтингов ФИФА, с другой – хронический неудачник решающих матчей… Голые короли эти англичане, напрашивается вывод, но окажется ли сборная Украины тем отчаянным мальчишкой, который назовет вещи своими именами?

Удивительно, но факт: общепризнанная суперфутбольная страна Англия была чемпионом мира лишь один-единственный раз - в далеком 1966-м году (когда девушки уже носили мини, но профессия космонавта еще поражала воображение). А после этого высшим достижением было 4 место в 1990-м .

Вообще для сборной Англии участие в чемпионатах мира, равно как и в чемпионатах Европы (где лучший результат - 3 место в 1968-м году), оставляет после себя далеко не приятные воспоминания, хвастать просто нечем, сплошное национальное разочарование. Каждый раз, пройдя сито отборочных турниров, англичане приезжают на финалы в качестве записных фаворитов, и каждый раз эти авансы оказываются ничем не обеспеченными.

Даже принимая чемпионат Европы 1996 года у себя дома, Англия во главе с Ширером и Гаскойном дальше полуфинала не прошла. Неудивительно, что и великий Девид Бэкхем, который провел за сборную Англии свыше сотни матчей, все свои многочисленные регалии завоевал лишь на клубном уровне. Как и дважды лучший футболист Европы в 70-е годы Кевин Киган…

Ничем не поразили англичане футбольный мир и на последнем ЧМ-2006. Преодолев в 1/8 Эквадор 1:0, в четвертьфинале Бэкхем, Руни, Джеррард, Терри, Оуэн і остальные бесцветно уступили Португалии по пенальти.

Поражение настолько повлияло на руководителей английского футбола, что один из них, отбросив джентльменскую сдержанность и вежливость, обвинил во всем не самых игроков, а … их жен и подруг, которые присутствовали на турнире и содержательно проводили свободное время в ресторанах и модных магазинах. Мол, новый тренер, который заменил неудачника Эрикссона, отныне намерен «прижать хвост этим мерзавкам», отвлекающим игроков от футбола. «Сборная – это святое, и каждый ее член на время чемпионата мира должен забыть обо всем, кроме футбола», – таким был грозный вердикт, который впрочем, не спас этих самых членов сборной от очередного фиаско в следующем отборочном цикле, на ЧЕ-2008.

Вот такая вот своеобразная сборная приехала к нам, чтобы 10 октября сыграть против Украины один из последних матчей отбора на ЧМ-2010. Посмотреть с одной стороны: завсегдатай верхушек рейтингов ФИФА, с другой – хронический неудачник решающих матчей. Возможно, причина этого противоречивого явления кроется в каких-то тонкостях загадочной английской души, которые могут найти выражение в специфическом юморе вроде: «Я играл в гольф в тот день, когда высадились немцы. Все наши войска бежали, все наши корабли были захвачены, а мысль о позоре Англии едва не выбила меня из игры» (немцы, к слову, никогда не высаживались на туманный Альбион).

А, возможно, скорее сказывается тот исторический бонус, который получила Великобритания как родоначалница самой популярной спортивной игры человечества. Ведь только это государство представлено в ФИФА аж четырьмя национальными федерациями – Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии и, соответственно, футбольную честь Соединенного Королевства отстаивают четыре национальные сборные. Судя по результатам, такое распыление потенциала на пользу не идет, однако традиции сильнее целесообразности, кто бы сомневался. (Кстати, легендарный Джордж Бест, которого за его уникальный шарм и склонность к богемности называли пятым "битлом" и который признан одним из ярчайших футболистов в истории мирового спорта, на протяжении всей своей карьеры выступал за сборную Северной Ирландии, которая показывала результаты похуже, чем Англия).

Примечательно, что к Олимпиаде 2012 года, которая будет проходить в Лондоне, в английском футбольном сообществе возникла идея сформировать сборную именно Великобритании. И что все три другие ассоциации высказали категорическое несогласие с таким новшеством, мол, это может негативно повлиять на их футбольную независимость, на их особый статус в ФИФА. В конце концов, все заинтересованные стороны как будто пришли к компромиссу, что сборная Великобритании на Олимпиаде-2012 все-таки будет, но в ее составе будут лишь английские игроки. Тот же Фаберже, только в профиль.

Голые короли эти англичане, напрашивается вывод, но надеяться, что сборная Украины окажется тем отчаянным мальчишкой, который назовет вещи своими именами, к сожалению, не приходится.

Очень уж скромно выступают наши доморощенные мастера мяча в матчах против сильнейших сборных мира, натоптав за последние годы эдакий мозоль неполноценности. Статистика свидетельствует, что в матчах против топ-пятерки сборных Европы – Англии, Италии, Испании, Германии и Франции за все годы своего существования национальная сборная Украины не одержала ни одной победы, есть лишь 7 ничьих и 14 поражений (для полноты картины можно вспомнить и экзотичные проигрыши сборным Японии и Израиля). Соответственно, неутешительная статистика и в поединках против англичан: три матча - три поражения, разница мячей 1:7. Последнее, апрельское поражение в Лондоне 1:2 остается разве что светлым пятном на этом мрачном фоне.

Подобная аутсайдерская репутация сборной Украины не оставляет нам много оснований для оптимистичных прогнозов. Известно, что статистика в футбол не играет, однако и нынешний уровень сборной далек от того, что хотелось бы видеть.

В предматчевых рассуждениях сегодня много внимания уделяется состоянию украинских игроков средней и оборонной линии, мол, из-за травм не смогут сыграть Чигринский и Русол, отбывает дисквалификацию Мандзюк, а у Тимощука нет достаточной практики в основе, а Хачериди может пригодиться...

Вот только впереди все стабильно. К сожалению, потому что в нападении, в отличие от других линий особенного разнообразия не предусматривается – Шевченко, Милевский да еще Воронин, на них, родненьких, вся надежда. Ну еще прибавим Селезнева, который, очевидно, будет готовиться выйти на замену. И все эти игроки не будут сюрпризом для англичан.

За последние годы в сборной Украины так и не появился штатный голеадор, забивной игрок, способный самостоятельно решить судьбу если и не матча, то хотя бы его половины. Поэтому и играет наша команда от случая к случаю, возлагая основные надежды на игру в середине поля. Главное, не пропустить соперника к собственным воротам, а уж впереди как пойдет, какая-то удачная контратака, удачный штрафной... В игре с равноценными командами такая тактика выжидания, второстепенности еще срабатывает, но играть в нагнетательный футбол, навязывать сопернику свою волю, сборная Украины не умеет, по большому счету не пытается даже (кстати, в последний раз сборная забила «быстрый» гол в официальном матче, кажется, два года тому назад, Воронин - французам).

Очевидно, это не вина игроков или тренеров сборной, а их беда. Иному они и не научены нашим внутренним чемпионатом, где только «Шахтер» с появлением легионеров начал исповедовать футбол, в котором находится место острым форвардам. Остальные команды, в том числе и киевское «Динамо», играют в состоянии постоянного дефицита таких игроков, имея лучше или хуже состав универсалов, способных без устали бегать от ворот к воротам, а то и поперек поля.

В матче против Англии этого будет явно маловато. Нужно будет забивать, что-то выдумывать, комбинировать чтобы продраться к воротам соперника. Над ними, очевидно, не будет реять нельсоновский лозунг: «Англия ждет, что каждый исполнит свой долг». Свою задачу относительно отбора на ЧМ англичане уже выполнили, и возможно такой психологический нюанс, когда гостям не нужно будет костьми ложиться на поле, чтобы обеспечить результат, сыграет на нашу пользу.

Эх, создать бы нам такое чудо, как аргентинец Мартин Палермо из "Бока Хуниорс", который на днях забил гол ударом головой с 40 метров...

Олег Савицкий