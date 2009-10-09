Украина - Англия: на кого ставят букмекеры

Букмекеры сходятся во мнении, что в предстоящем в субботу, 10 октября, матче группового отборочного турнира Чемпионата мира-2010 по футболу между сборными Украины и Англии явного фаворита не будет.

Так, авторитетная букмекерская контора William Hill дает одинаковые коэффициенты на победу команд - 2,40 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), пишет газета «Дело» (№ 164 от 9 октября).

Ничейный результат в William Hill оценили в 3,40 к 1.

Специалисты Bwin предоставили немного больше шансов на победу подопечным Фабио КАПЕЛЛО. Победу англичан оценили в 2,45, в то время как на выигрыш украинцев предлагается коэффициент 2,6. Вероятность ничьей еще меньше - 3,45.

Напомним, завтра сборная Украины по футболу проведет решающий матч отборочного турнира ЧМ-2010 против команды Англии, который состоится в Днепропетровске на «Днепр-Арене». В этом противостоянии подопечных Алексея МИХАЙЛИЧЕНКО устроит только победа, которая сохранит Украине шанс занять второе место в группе и выйти в плей-офф турнира.

Если же из завтрашнего поединка нашей команде не удастся выйти победителем, ситуацию может спасти только победа казахов над хорватами, которые играют с нами в одной группе.

Победив англичан, сборная Украины обеспечит себе не только сатисфакцию за поражение в апреле 2009 года в Англии, но и заработает неплохие призовые. По неофициальной информации, за выход в плей-офф игроки и тренерский штаб получат $1 млн.

Что касается трансляции поединка, то украинцы смогут увидеть матч в прямом эфире в 19.15 на ТРК «Украина» и канале «Футбол».

Вместе с тем интересен факт, что английские болельщики впервые за многие годы не смогут лицезреть матч своей команды по телевидению. Ни один из британских телеканалов не выразил заинтересованности в показе потому, что встреча начнется в неудобное для местных зрителей время. Поединок покажут только в Интернете и кинотеатрах.

Те болельщики, которые купили право на просмотр игры в Сети до среды, выложили 4,99 фунта стерлингов. В день матча «интернет-билет» будет стоить 12 фунтов.