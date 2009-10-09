Капитан сборной Италии по футболу попался на допинге

Проба на допинг, взятая у чемпиона мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро, дала положительный результат. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

По сообщениям итальянских СМИ, в крови спортсмена, признанного в 2006 году лучшим футболистом мира, обнаружены следы препарата кортизона, считающегося допингом. В туринском "Ювентусе", за который в данный момент выступает Каннаваро, заявили, что кортизон оказался в крови футболиста после применения им противоаллергического препарата, прописанного спортсмену врачами клуба.

В "Ювентусе" сообщили, что применение Каннаваро медицинского препарата, содержащего запрещенное вещество, было вызвано крайней необходимостью, так как футболиста укусила оса, вследствие чего ему потребовалась срочная медицинская помощь. При этом сам футболист уведомил соответствующие инстанции о необходимости применения кортизона, однако из-за бюрократических проволочек разрешение не было получено в срок.

О возможных санкциях в отношении капитана итальянской национальной сборной пока не сообщается. В ближайшее время Каннаваро предстанет перед антидопинговой службой Олимпийского комитета Италии, которая решит его дальнейшую судьбу.