Сборная Англии по футболу прибывает в Украину

Сборная Англии по футболу в четверг, 8 октября, вечером прибудет в Днепропетровск на матч отборочного цикла чемпионата мира против Украины.

В Днепропетровске родоначальники футбола поселятся в самой дорогой гостинице города "Гранд Отель Украина", номера в котором стоят от 132 до 396 долларов. По информации газеты "Сегодня", все номера в гостинице выкуплены.

Нет мест и в "Парк-Отеле", куда 9 октября заедут подопечные Михайличенко. Номера украинцев стоят от 1000 до 2500 гривен.

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