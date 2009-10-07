Украинские саблистки выиграли чемпионат мира

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях впервые в истории завоевала титул чемпиона мира.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, 6 октября украинские саблистки, как и год назад в олимпийском Пекине, и в этом году на чемпионате Европы в болгарском Пловдиве, подтвердили статус самых сильных на планете во время чемпионата мира по фехтованию, который проходит в турецкой Антальи.

В составе женской сборной выступают представительницы Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины, заслуженные мастера спорта по фехтованию военнослужащие службы по контракту Ольга ЖОВНИР и Галина ПУНДИК.

В седьмой день соревнований, в финале армейские спортсменки вместе с лидером команды Ольгой ХАРЛАН из Николаева и одесситкой Еленой ХОМРОВОЙ уверенно победили сборную Франции со счетом 45:38.

Именно сборная Украины считалась главным фаворитом чемпионата, и подопечные работника ВС Украины, заслуженного тренера Валерия ШТУРБАБИНА на сто процентов оправдали прогнозы специалистов.

Всего в чемпионате мира по фехтованию на саблях среди женщин принимала участие 21 команда.