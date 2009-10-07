На Алиева пока никто не претендует

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал достаточно категоричное интервью Александра Алиева, заявившего, что если он не будет играть, то покинет Киев.

- Конфликта с Газзаевым у Алиева не было - заявляю со всей ответственностью. Как нет у клубного руководства и претензий к Саше по части режима, как это случалось прежде.

Но есть конкуренция за место в составе, которая в последнее время, с возвращением травмированных игроков в строй, приобретает особую остроту.

Мы играли без Алиева два месяца и добивались результата. Тренер себе не враг и ни за что не откажется от игрока, который способен по-настоящему принести пользу команде. Газзаев отвечает за результат, и только ему решать, кого ставить в состав, а кого нет.

Что касается возможного ухода Алиева, то пока ни один клуб, включая Локомотив, на меня с конкретными предложениями не выходил.

Football.ua