В Донецке стартует турнир по стендовой стрельбе

В Донецке 7-10 октября пройдет традиционный турнир по стендовой стрельбе – Открытый кубок Донбасса (Open Donbass Cup).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного совета, это ежегодное соревнование, появившееся в спортивном календаре Украины в 2004-м году. С 2005-го года Открытый кубок Донбасса получил статус международного соревнования и был включен в европейский календарь. Постоянно в нем участвовали сильнейшие представители многих стран Европы и мира.

В этом году на турнире будут соревноваться лучшие стрелки Украины. На стрелковом комплексе «Артемида» ожидается участие спортсменов из Донецка, Харькова, Николаева, Львова, Винницы и других городов.

По словам главного тренера национальной сборной Украины Николая БРАУНА, в нынешнем году из-за финансового кризиса турнир не смог принять гостей из зарубежных стран, поскольку заявка на включение его в европейский календарь не подавалась. На тот момент не было окончательных гарантий о проведении соревнования.

На турнире в Донецке можно будет увидеть выступление чемпионки Украины и победительницы прошлогоднего Открытого кубка Донбасса Натальи КОТЛЯРОВОЙ а также ведущих спортсменов страны – чемпионов Украины 2009 года Ростислава ГРИБОВСКОГО, Андриана КОРЧИНСКОГО (юниоры), Игоря ТЕЛЬНОГО, Марии КАПИТАНЕНКО, многолетнего лидера юниорской стрельбы Юрия НИКАДРОВА-младшего, который уже выступает среди взрослых.

Комплекты наград в рамках Открытого кубка Донбасса будут разыграны на круглом и траншейном стенде среди мужчин, женщин и юниоров, а также в таком виде, как дабл-трап (дуплеты на траншейном стенде). Участники вступят в борьбу за медали в первый день соревнований – 8 октября. Сегодня стрелков ожидает пристрелка. Заключительный день турнира – 10 октября.