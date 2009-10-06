Футбольные фаны в Днепропетровске уже призывают «бомбить кассы»

Болельщики в Днепропетровске уже призывают "бомбить кассы", пишет газета "Сегодня". Ожидая, что билеты на субботний матч Украины и Англии выбросят в продажу, люди с семи утра собираются на улице Херсонской, 7, где расположена "Днепр Арена". Вчера там была небольшая очередь, рассматривающая на кассах надпись "Билетов нет".

Зато у спекулянтов они есть. При номинале от 80 до 300 грн. самые дешевые на позапрошлой неделе они продавали от 120 грн., на прошлой — за 150—200 грн., сейчас 80-гривневый уже толкают за 300 грн.

При этом фаны, успевшие купить билеты, которые за последние полмесяца поступали в продажу, на форумах рассказывают такие истории: "Пробил билеты за 150 гривен, те, что по 80... А у кого??? У тетеньки в кассе! Нет билетов по 80, сказала она. Нет, и все... Но когда я предложил 150, то они чудом появились... Вот так вот".

Людям надоело бесполезно дежурить у стадиона. Вперемешку с ругательствами в адрес наших футбольных властей на город­ском форуме Днепропетровска полно обьявлений вроде: "У кого есть два билета на матч в пределах до 100 грн.? Или же рассмотрим любое предложение...".

Пояснить, как распределялись билеты, журналисты попросили Олега Шкребу, гендиректора компании "Украина Футбол Интернешнл", коммерческого представителя ФФУ. "Всего мест на стадионе "Днепр Арена" — 31 004. Из них не реализуются, изымаются из продажи 4450 билетов. Из чего эта цифра складывается. VIP-ложа — 294 места. Билеты, которые мы передаем спонсорам по обязательствам, — 493. Билеты для игроков сборной Украины — 74. Для инвалидов — 73. Ложа прессы — 219. Из первого ряда за скамейками запасных изымаются 22 места, поскольку они "мертвые", ничего не видно. И 3275 билетов — это зона английских болельщиков".

И об основной части билетов: "Мы передали для реализации в Федерацию футбола Днепропетровской области 11 077 билетов и 11 704 в ФК "Днепр", как владельцу стадиона, — сказал Шкреба. — Плюс по коллективным заявкам через ФФУ реализовано 3773".

По информации издания, все билеты уже "ушли". Куда? Вопрос. Но глава днепропетровской федерации Андрей Павелко вчера не отвечал на телефонные звонки, а гендиректор "Днепра" Андрей Стеценко отказался от комментариев.