Алиев может уйти из "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев не доволен своим нынешним положением в команде.

Об этом он сказал в интервью журналистам перед началом открытой тренировки национальной сборной.

"Я не буду терпеть, если и дальше не буду выходить в основном составе. Я буду разговаривать и просить, чтобы меня отпустили в другую команду. Если будет предложение от московского "Локомотива", тогда буду разговаривать с ними", - заявил футболист.

По его словам, Валерий Газзаев ни разу не объяснил ему, почему он не играет. "У меня нет никаких травм, и я прекрасно себя чувствую. Я рассчитывал, что меня возьмут в Барселону, я был готов сыграть там и помочь команде", - сказал лидер "Динамо" при Юрии Семине.

"Объяснение, что мне дали побыть с женой и ребенком, меня не удовлетворяет, потому что я профессионал и зарабатываю на жизнь. Я подчеркиваю, что никакого разговора на эту тему с главным тренером не было", - приводит слова спортсмена dynamomania.com.