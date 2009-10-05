Михайличенко: все зависит от мотивации

Тренер сборной Украины по футболу Алексей Михайличенко знал, что наставник сборной Англии Фабио Капелло в Днепропетровск привезет основной, а не запасной состав команды.

Об этом наставник "сине-желтых" сообщил на пресс-конференции в понедельник, 5 октября, информирует "Чемпион".

"Выбор у Капелло большой. Психология англичан такова, что в сборной они играют лучше, потому что дерутся за страну. В 1992 году сборная СНГ проиграла шотландцам, которым ничего не нужно было. Мы тогда хорошо играли, но чего-то не хватило", - сказал Михайличенко.

По его словам, украинская команда "будет тщательным образом готовиться и будет пытаться показать свою лучшую игру, огромную самоотдачу и желание".

"У нас есть проблемы: у игроков нет игровой практики. Сейчас в сборную легче попасть, чем в основной состав клуба", - прибавил Михайличенко.

"За последние две-три недели "Динамо" и "Шахтер" провели трудные игры, но в таком же режиме играли футболисты сборной Англии, поэтому все зависит от мотивации. О тактике говорить еще слишком рано. Но в идеале должен быть синтез умелой обороны и атаки. Нельзя позволить англичанам создавать моменты", - отметил тренер украинцев.