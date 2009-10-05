Капелло выставит против украинцев сильнейший состав

Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло вызвал 24 футболиста для участия в отборочных матчах Чемпионата мира-2010 с Украиной (10 октября) и Беларусью (14 октября)

Состав сборной Англии

Вратари: Дэвид Джеймс ("Портсмут"), Роберт Грин ("Вест Хэм"), Пол Робинсон ("Блэкберн");

Защитники: Уэйн Бридж, Джолеон Лескотт (оба - "Манчестер Сити"), Уэс Браун, Рио Фердинанд (оба - "Манчестер Юнайтед"), Эшли Коул, Джон Терри (оба - "Челси"), Глен Джонсон ("Ливерпуль"), Мэттью Апсон ("Вест Хэм")

Полузащитники: Гарет Берри, Шон Райт-Филлипс (оба - "Манчестер Сити"), Дэвид Бэкхем ("Лос-Анджелес Гэлекси", США), Майкл Каррик ("Манчестер Юнайтед"), Стивен Джеррард ("Ливерпуль"), Франк Лампард ("Челси"), Джеймс Милнер ("Астон Вилла"), Аарон Леннон ("Тоттенхэм");

Форварды: Карлтон Коул ("Вест Хэм"), Питер Крауч ("Тоттенхэм"), Эмиль Хески ("Астон Вилла"), Уэйн Руни ("Манчестер Юнайтед"), Габриэль Агбонлахор ("Астон Вилла").

Отметим отсутствие вратаря "Манчестер Юнайтед" Бена Фостера, а также форварда "Тоттенхэма" Джермейна Дефо, который плучил травму. Последнего в заявке заменил Габриэль Агбонлахор.

Чемпион