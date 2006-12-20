11 футболистов подрались на поле (фото)

Федерация футбола Эквадора (FEF) вынесла наказания 11 футболистам за участие в массовой драке во время матча национального чемпионата между клубами ЛДУ и "Барселона". В ходе инцидента серьезные повреждения получили четыре игрока "Барселоны". Сроки дисквалификаций варьируются от двух месяцев до одного года.

Драка началась с конфликта между форвардом ЛДУ Карлосом Тенорио и опекавшим его защитником Виктором Мантойей. Тенорио, участвовавший в двух чемпионатах мира, впоследствии обвинил соперника в том, что он умышлено бил его по травмированному колену. Монтойя назвал слова форварда ложью, отметив, что тот разозлился, так как проиграл все единоборства, сообщает Reuters.

В итоге Карлос Тенорио отстранен от футбола на год. Такое же наказание получили его партнеры Роберто Паласио и Карлос Эспинола. Хаиро Кампос дисквалифицирован на шесть месяцев, Патрисио Уррутия - на четыре, Джованни Эспиноса и Сандро Борха - на два. Из игроков "Барселоны" наказания получили Самэуль Ванегас, Хайрон Самора и Давид Гарсия (по три месяца), а также Эдвин Тенорио (два месяца).

После матча у четырех игроков "Барселоны" были зафиксированы повреждения различной степени тяжести. Леонардо Соледиспе сломали нос, причем удар ногой был нанесен в том момент, когда пострадавший лежал на земле. Давид Гарсия пожаловался на головные боли и головокружение, Самэулю Ванегасу подбили глаз, а Эдвину Тенорио разбили лицо.

Отметим, что матч ЛДУ - "Барселона" проходил в рамках последнего тура чемпионата Эквадора, завершившегося победой клуба "Насьональ".

Лента.ру