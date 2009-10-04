Результаты 8-го тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 8-го тура английской Премьер-лиги

Арсенал - Блэкберн 6:2 (Вермален 17, ван Перси 33, Аршавин 38, Фабрегас 55, Уолкотт 75, Бендтнер 89 - Нзонзи 4, Данн 31)

Эвертон - Сток Сити 1:1 (Осман 55 - Хут 50)

Вест Хэм - Фулхэм 2:2 (Коул 16, Хьюз 90+2 автогол - Мерфи 47 пен., Гера 57)

Челси - Ливерпуль 2:0 (Анелька 60, Малуда 90+1)

Напомним, что вчера играли:

Болтон - Тоттенхэм 2:2 (Гарднер 3, Дэвис 69 - Кранчар 34, Чорлука 73)

Халл Сити - Уиган 2:1 (Веннегор 60, Джеованни 68 - Синклейр 87)

Вулверхэмптон - Портсмут 0:1 (Йебда 19)

Бернли - Бирмингем 2:1 (Флетчер 53, Бикей 62 - Ларссон 90+5)

МЮ - Сандерленд 2:2 (Бербатов 51, Фердинанд 90+2 автогол - Бент 7, Джонс 58)

... и завтра тур завершится игрой

Астон Вилла - Манчестер Сити

Лидирует Челси с 21 очком, МЮ - 19, Тоттенхэм - 16. У Арсенала, Ливерпуля и Ман. Сити - по 15 очков (у Арсенала игра в запасе, у МСити - две).