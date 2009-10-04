Дэвид Бекхэм нанял учителя, чтобы изменить свой голос

Богатство и слава не защищают от фобий и комплексов. Дэвид Бекхэм, самый раскрученный футболист планеты, переживает из-за своего высокого голоса: «мачо в бутсах» говорит почти фальцетом, что с его внешностью совсем не вяжется.

Дэвид решил пройти курс занятий по корректировке речи, после чего, как он надеется, тембр его голоса будет значительно ниже. Официально он обосновывает свое решение желанием подготовить себя к комментаторской работе, на которую рассчитывает перейти после завершения карьеры.

Кстати, на занятия Дэйв будет ходить не один, а с супругой. Виктория тоже решила заняться своим голосом, точнее, произношением. Пара, как известно, живет в США, где Бекхэм играет за «Лос-Анджелес Гэлэкси» и получает дополнительную порцию любви от местных жителей, которым английский акцент всегда казался признаком аристократизма. Однако разница в произношении настолько велика, что порой американцы не понимают, что говорят англичане, и наоборот. А Виктории как раз предложили роль приглашенного арбитра в популярнейшем шоу «Кумир Америки». И Виктория, чтобы зрители и участники шоу понимали все, о чем она говорит, решила сделать свой акцент менее заметным.

Советский спорт