Результаты 8-го тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 8-го тура английской Премьер-лиги

Болтон - Тоттенхэм 2:2 (Гарднер 3, Дэвис 69 - Кранчар 34, Чорлука 73)

Халл Сити - Уиган 2:1 (Веннегор 60, Джеованни 68 - Синклейр 87)

Вулверхэмптон - Портсмут 0:1 (Йебда 19)

Бернли - Бирмингем 2:1 (Флетчер 53, Бикей 62 - Ларссон 90+5)

МЮ - Сандерленд 2:2 (Бербатов 51, Фердинанд 90+2 автогол - Бент 7, Джонс 58)

Тоттенхэм и МЮ впервые в сезоне сыграли вничью, но до исхода завтрашнего матча Ливерпуля и Челсии остаются на первом и третьем местах. Можно отметить, что из 71 игры, сыгранной с начала сезона Премьер-лиги, ничья фиксировалась всего 6 раз.

Завтра тур продолжится матчами:

Арсенал - Блэкберн

Эвертон - Сток Сити

Вест Хэм - Фулхэм

Челси - Ливерпуль

... и завершится 5 октября игрой

Астон Вилла - Манчестер Сити