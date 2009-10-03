Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:07, 03 октября 2009Спорт
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Металлист спасает матч в последний миг
Завершились сегодняшние матчи 9-го тура Чемпионата Украины по футболу
Заря - Таврия 0:0
Оболонь - Металлург З 4:1 (Иващенко 54, Рожок 71, Варанков 76, Куценко 81 пен. - Аржанов 11 пен.)
Металлург Д - Ильичевец 4:1 (Лазич 16, Шищенко 45, Кингсли 53, Танаса 74 - Кашевски 56)
Металлист - Кривбасс 1:0 (Коэльо 90+1)
Напомним, что завтра играют:
Арсенал - Динамо
Карпаты - Закарпатье
Днепр - Шахтер
Ворскла - Черноморец
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