Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

20:07, 03 октября 2009
Спорт
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Металлист спасает матч в последний миг

Завершились сегодняшние матчи 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

Заря - Таврия 0:0

Оболонь - Металлург З 4:1 (Иващенко 54, Рожок 71, Варанков 76, Куценко 81 пен. - Аржанов 11 пен.)

Металлург Д - Ильичевец 4:1 (Лазич 16, Шищенко 45, Кингсли 53, Танаса 74 - Кашевски 56)

Металлист - Кривбасс 1:0 (Коэльо 90+1)

Напомним, что завтра играют:

Арсенал - Динамо

Карпаты - Закарпатье

Днепр - Шахтер

Ворскла - Черноморец

 

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