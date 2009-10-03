Всеукраинский страйкбольный фестиваль пройдет в пустыне

В Цюрупинском районе Херсонской области 3-4 октября в административных границах поселка Раденск состоится всеукраинский страйкбольный фестиваль «Пустыня 2009».

Как сообщили УНИАН в управлении по делам прессы и информации Херсонской облгосадминистрации, фестиваль проводится с целью развития туризма, активного отдыха, прикладных видов спорта, и будет способствовать популяризации идеи создания Национального парка «Олешковские пески».

Ориентировочное количество игроков - 200 человек.

*** Страйкбол (Airsoft) - командная игра. Стрельба ведется из точных пневматических копий реального боевого оружия, изготовленных из пластика и легкого сплава, пластмассовыми пульками калибра 6 мм и весом от 0,12 до 0,43 г, которые вылетают из оружия со скоростью 90 м/с.