Рио-де-Жанейро получил право на Олимпиаду-2016

Рио-де-Жанейро получил право на проведение Олимпиады 2016 года.

Как передает Би-Би-Си, после напряженного голосования в Международном олимпийском комитете городом, который примет у себя Олимпийские игры 2016 года, назван Рио-де-Жанейро.

Бразильский город обошел в борьбе за это право столицу Испании, за него было отдано большинство из 95 голосов.

Всего на право проведения Олимпиады-2016 претендовали четыре города: Мадрид, Рио-де-Жанейро, Токио и Чикаго.

В результате первых двух раундов голосования на специальной сессии Международного олимпийского комитета в Копенгагене Чикаго и Токио набрали наименьшее число голосов.