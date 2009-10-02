Рио-де-Жанейро получил право на Олимпиаду-2016

21:05, 02 октября 2009
Спорт
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Обойдя Мадрид, Чикаго и Токио

РиоРио-де-Жанейро получил право на проведение Олимпиады 2016 года.

Как передает Би-Би-Си, после напряженного голосования в Международном олимпийском комитете городом, который примет у себя Олимпийские игры 2016 года, назван Рио-де-Жанейро.

Бразильский город обошел в борьбе за это право столицу Испании, за него было отдано большинство из 95 голосов.

Всего на право проведения Олимпиады-2016 претендовали четыре города: Мадрид, Рио-де-Жанейро, Токио и Чикаго.

В результате первых двух раундов голосования на специальной сессии Международного олимпийского комитета в Копенгагене Чикаго и Токио набрали наименьшее число голосов.

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