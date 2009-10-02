Обама прилетел в Копенгаген: сегодня назовут столицу Олимпиады-2016

Международный олимпийский комитет сегодня назовет столицу летних Олимпийских игр 2016 года.

За этот титул борются 4 города: Чикаго, Токио, Мадрид и Рио-де-Жанейро, передает радио «Свобода».

Защищать своих претендентов на заседании МОК в столице Дании Копенгагене будут Президент США Барак ОБАМА, премьер-министр Японии Юкио ХАТОЯМА, король Испании Хуан КАРЛОС и Президент Бразилии Луис Инасио Лула да СИЛВА.