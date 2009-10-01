Шахтер выигрывает у Партизана
Результаты матчей Лиги Европы
Завершился матч второго тура группового раунда Лиги Европы между донецким Шахтером и командой Партизан (Белград)
Шахтер (Донецк) - Партизан 4:1 (Ломич 24 автогол, Луис Адриано 38, Жадсон 54, Ракицкий 67 - Ляйич 86).
В другом матче этой группы Тулуза и Брюгге сыграли вничью - 2:2. Шахтер - лидер группы после двух туров (6 очков), Тулуза - 4, Брюгге 1, Партизан 0
Остальные матчи второго тура группового раунда Лиги Европы (группы G - L)Группа GЛевски - Лацио 0:4
Ред Булл (Зальцбург) - Вильярреал 2:0
После двух туров: Ред Булл - 6 очков, Вильярреал 3, Лацио 3, Левски 0
Группа HШериф - Фенербахче 0:1
Твенте - Стяуа 0:0
После двух туров: Твенте - 4 очка, Фенербахче 3, Стяуа 2, Шериф 1
Группа IАЕК (Афины) - Бенфика 1:0
БАТЭ - Эвертон 1:2
После двух туров: Эвертон - 6 очков, Бенфика 3, АЭК 3, БАТЭ 0
Группа J
Шахтер (Донецк) - Партизан 4:1
Тулуза - Брюгге 2:2
После двух туров: Шахтер - 6 очков, Тулуза 4, Брюгге 1, Партизан 0
Группа KКопенгаген - Спарта (Прага) 1:0
ПСВ Эйндховен - Клуж 1:0
После двух туров: ПСВ - 4 очка, Клуж 3, Копенгаген 3, Спарта 1
Группа LАустрия (Вена) - Насьонал 1:1
Вердер - Атлетик (Бильбао) 3:1
После двух туров: Вердер - 6 очков, Атлетик 3, Насьональ 1, Аустрия 1
Напомним, что через несколько минут начинаются матчи:Группа A. Тимишоара - Динамо (Загреб), Андерлехт - Аякс
Группа B. Валенсия - Дженоа, Славия (Прага) - Лилль
Группа C. Гамбург - Хапоэль (Тель-Авив), Селтик - Рапид (Вена)
Группа D. Вентспилс - Херенвен, Спортинг (Лиссабон) - Герта
Группа E. Рома - ЦСКА (София), Фулхэм - Базель
Группа F. Галатасарай - Штурм, Динамо (Бухарест) - Панатинаикос