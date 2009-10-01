Шахтер выигрывает у Партизана

Завершился матч второго тура группового раунда Лиги Европы между донецким Шахтером и командой Партизан (Белград)

Шахтер (Донецк) - Партизан 4:1 (Ломич 24 автогол, Луис Адриано 38, Жадсон 54, Ракицкий 67 - Ляйич 86).

В другом матче этой группы Тулуза и Брюгге сыграли вничью - 2:2. Шахтер - лидер группы после двух туров (6 очков), Тулуза - 4, Брюгге 1, Партизан 0

Остальные матчи второго тура группового раунда Лиги Европы (группы G - L) Группа G Левски - Лацио 0:4

Ред Булл (Зальцбург) - Вильярреал 2:0

После двух туров: Ред Булл - 6 очков, Вильярреал 3, Лацио 3, Левски 0

Группа H Шериф - Фенербахче 0:1

Твенте - Стяуа 0:0

После двух туров: Твенте - 4 очка, Фенербахче 3, Стяуа 2, Шериф 1

Группа I АЕК (Афины) - Бенфика 1:0

БАТЭ - Эвертон 1:2

После двух туров: Эвертон - 6 очков, Бенфика 3, АЭК 3, БАТЭ 0

Группа J

Шахтер (Донецк) - Партизан 4:1

Тулуза - Брюгге 2:2

После двух туров: Шахтер - 6 очков, Тулуза 4, Брюгге 1, Партизан 0

Группа K Копенгаген - Спарта (Прага) 1:0

ПСВ Эйндховен - Клуж 1:0

После двух туров: ПСВ - 4 очка, Клуж 3, Копенгаген 3, Спарта 1

Группа L Аустрия (Вена) - Насьонал 1:1

Вердер - Атлетик (Бильбао) 3:1

После двух туров: Вердер - 6 очков, Атлетик 3, Насьональ 1, Аустрия 1

Напомним, что через несколько минут начинаются матчи: Группа A. Тимишоара - Динамо (Загреб), Андерлехт - Аякс

Группа B. Валенсия - Дженоа, Славия (Прага) - Лилль

Группа C. Гамбург - Хапоэль (Тель-Авив), Селтик - Рапид (Вена)

Группа D. Вентспилс - Херенвен, Спортинг (Лиссабон) - Герта

Группа E. Рома - ЦСКА (София), Фулхэм - Базель

Группа F. Галатасарай - Штурм, Динамо (Бухарест) - Панатинаикос