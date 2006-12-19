Худший футболист года проспал тренировку (фото)

16:35, 19 декабря 2006
Спорт
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Тренер расстроился, но не удивился

Форвард миланского "Интера" Адриано, признанный итальянскими болельщиками худшим футболистом 2006 года, в понедельник 19 декабря проспал тренировку своего клуба. В воскресенье бразилец праздновал победу своей команды над "Мессиной" (2:0) на одной из дискотек, а утром следующего дня не услышал будильника.

Как сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport, главный тренер "Интера" Роберто Манчини, не увидев Адриано на тренировке, расстроился, но не удивился. Отношения наставника и футболиста испортились несколько месяцев назад, и Манчини, пытаясь помочь нападающему набрать оптимальную форму, на несколько дней отправлял его в Бразилию.

Несмотря на это, Адриано не показывает игры, которой от него ждут болельщики и руководство "Интера". В воскресном матче с "Мессиной" он вышел на замену в середине второго тайма, но в очередной раз не сумел отличиться. Как отмечает Eurosport, Адриано может покинуть миланский клуб во время зимнего трансферного окна.

В итальянских СМИ появлялись сообщения, что "Интер" предлагал "Барселоне" обменять форварда на аргентинца Лионеля Месси, но каталонский клуб никак не отреагировал на эту инициативу.

Лента.ру

 

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