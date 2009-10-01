Сессия МОК назовет следующую столицу Олимпиады

2 октября, в первый день работы 121-й сессии Международного олимпийского комитета в Копенгагене пройдут выборы столицы летних Олимпийских игр 2016 года. В «короткий список» вошли четыре города – Мадрид (Испания), Токио (Япония), Чикаго (США) и Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В столицу Дании прибудут президент США Барак Обама, король Испании Хуан Карлос I, премьер-министр Японии Юкио Хатояма и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.

Президент США отправится в Копенгаген сегодня. "И президент, и первая леди Мишель Обама выступят перед МОК с презентациями в пятницу. Они расскажут, почему Чикаго лучший город для проведения летних Олимпийских игр 2016 года", - говорится в переданном РИА Новости сообщении пресс-службы президента. Официальной главой американской делегации является супруга президента, уже находящаяся в столице Дании. Чикаго - родной город для Мишель Обамы и практически родной для Барака: политическая карьера будущего президента состоялась именно в Чикаго.

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле прибыл в Копенгаген, чтобы лично поддержать кандидатуру Рио-де-Жанейро, сообщает Reuters. Из Мадрида приедет Рафаель Надаль. Из США - 14 олимпийских чемпионов, включая легкоатлетов Майкла Джонсона и Джеки Джойнер-Керси, гимнасток Надю Команечи и Настю Люкин.

«У каждого свои сильные и слабые стороны, - сказал агентству спортивной информации «Весь спорт» президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. – Очень хорошие шансы имеет Рио-де-Жанейро, так как Олимпийские игры в Южной Америке еще никогда не проводились. Бразилия – футбольная страна, интересно посмотреть, как она справится с Олимпиадой. Заявку Мадрида представляет почетный президент МОК Хуан Антонио Самаранч, авторитет которого придает этой заявке особый вес. Кроме того, Мадрид – единственный европейский претендент, а в Европе много членов МОК. У Токио шансов меньше. В целом, я думаю, самые большие шансы у Рио-де-Жанейро и Чикаго».