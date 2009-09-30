Результаты матчей Лиги чемпионов

Реал, Челси и МЮ не теряли очков

Завершились сегодняшние матчи группового раунда Лиги чемпионов Группа A Бордо - Маккаби 1:0 (Сиани 83) Бавария - Ювентус 0:0 После двух туров: Бавария 4 очка, Бордо 4, Ювентус 2, Маккаби 0 Группа B ЦСКА - Бешикташ 2:1 (Дзагоев 8, Красич 61 - Койбаши 90+1) МЮ - Вольфсбург 2:1 (Гиггз 59, Каррик 78 - Дзеко 56) После двух туров: МЮ 6 очков, ЦСКА 3, Вольфсбург 3, Бешикташ 0 Группа C Милан - Цюрих 0:1 (Тихинен 10) Реал - Марсель 3:0 (Роналду 59, 65, Кака 61 пен.) После двух туров: Реал 6 очков, Милан 3, Цюрих 3, Марсель 0 Группа D Порту - Атлетико 2:0 (Фалькао 76, Роланду 82) АПОЕЛ - Челси 0:1 (Анелька 18) После двух туров: Челси 6 очков, Порту 3, АПОЕЛ 1, Атлетико 1 Напомним, что вчера играли команды групп E-H: Группа E Дебрецен - Лион 0:4 (Кельстрём 3, Пьянич 13, Гову 24, Гомис 50) Фиорентина - Ливерпуль 2:0 (Йоветович 28, 37) После двух туров: Лион - 6 очков, Ливерпуль - 3, Фиорентина 3, Дебрецен 0 Группа F Рубин - Интер 1:1 (Домингес 11 - Станкович 27) Барселона - Динамо 2:0 (Месси 25, Родригес 76) После двух туров: Барселона - 4 очка, Динамо 3, Интер 2, Рубин 1 Группа G Униря - Штутгарт 1:1 (Варгар 48 - Таски 5) Рейнджерс - Севилья 1:4 (Ново 88 - Конко 50, Адриано 64, Фабиано 72, Кануте 74) После двух туров: Севилья - 6 очков, Штутгарт 2, Рейнджерс 1, Униря 1 Группа H АЗ Алкмар - Стандард 1:1 (Хамдуи 48 - Траоре 90) Арсенал - Олимпиакос 2:0 (ван Перси 78, Аршавин 86) После двух туров: Арсенал - 6 очков, Олимпиакос 3, АЗ Алкмаар 1, Стандард 1 Следующие матчи состоятся 20 октября... Группа E. Дебрецен – Фиорентина, Ливерпуль – Лион Группа F. Барселона – Рубин, Интер – Динамо Группа G. Штутгарт – Севилья, Глазго Рейнджерс – Униря Группа H. Олимпиакос – Стандард, АЗ Алкмаар – Арсенал ... и 21-го Группа A. Бордо – Бавария, Ювентус – Маккаби Группа B. Вольфсбург – Бешикташ, ЦСКА – МЮ Группа C. Реал – Милан, Цюрих – Марсель Группа D. Порту – АПОЭЛ, Челси – Атлетико

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