Работники спортивного канала Eurosport, просматривая запись матча чемпионата Италии "Интер" - "Мессина", увидели на одном из повторов, что защитник Марко Матерацци ударил соперника головой в грудь. Инцидент стал "зеркальным отражением" главного скандала ЧМ-2006, когда Матерацци получил аналогичный удар от Зинедина Зидана.

Eurosport отмечает, что эпизод с участием игрока "Интера" виден не вполне отчетливо, но скорее всего, Матерацци, борясь за позицию в штрафной площади перед подачей углового, ударил ивуарийского защитника "Мессины" Марко Зоро головой в грудь. Серьезных последствий этот инцидент не имел.

Через некоторое время Матерацци вступил в конфликт с главным тренером "Мессины" Бруно Джордино - итальянцу показалось, что наставник соперника умышленно не хотел возвращать мяч в игру, затягивая время. В итоге футболист получил желтую карточку, а Джордино был отправлен досматривать встречу с трибуны. На 49-й минуте Матерацци ударом головой забил первый гол в матче, завершившемся победой "Интера" (2:0).

После игры президент "Мессины" Пьетро Франца, которому также показалось, что Матерацци ударил Зоро головой в грудь, назвал игрока сборной Италии провокатором. Главный тренер команды Джордино выразил неудовольствие действиями защитника "Интера", заявив, что тот берет на себя слишком много.

Напомним, что Матерацци стал одним из главных действующих лиц финального матча чемпионата мира по футболу 2006 года. За десять минут до конца основного времени он обменялся репликами с капитаном сборной Франции Зинедином Зиданом, после чего тот ударил итальянца головой в грудь и был удален с поля. Сборная Италии выиграла финал в серии пенальти, а точное содержание диалога Матерацци и Зидана до сих пор остается неизвестным.

Лента.ру