Шева: нужно быть реалистами

Игроки киевского "Динамо" должны извлечь пользу из игры с такой, командой, как "Барселона".

Об этом после поражения в столице Каталонии заявил нападающий киевского клуба Андрей Шевченко.

"Нужно быть реалистами, играя с такой командой. Это был прекрасный тест для «Динамо». Несмотря на поражение, наши футболисты должны извлечь из него пользу. Это опыт и понимание, как нужно играть в футбол. Команда пробовала играть в футбол. Если продолжим играть в свой футбол, в будущем команда преобразится. У нас много молодых футболистов, которые пытались сыграть свою лучшую игру. Не у всех это получилось", - цитирует Андрея официальный сайт киевлян.

"Каждую игру нужно рассматривать в отдельности. Впереди нас ждет важный поединок с «Интером», который может стать решающим. Мы играем в групповом турнире, в нем каждое набранное очко может на финише принести пользу", - прибавил он.

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