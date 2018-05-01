Каталонское причастие, или Как «Динамо» не удивило Европу

Сложно комментировать такие матчи. С одной стороны, понимаешь, что «Барселона» - победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, команда с почти неограниченными финансовыми возможностями, которая может «махнуть» Это’о на Ибрагимовича, еще и накинуть за него 46 млн. евро, может позволить себе отказаться от размещения на футболках спонсорских логотипов и т.д. и т.п. С другой стороны, надежда болельщика умирает… нет, вообще не умирает, и мы каждый раз ждем от нашего «Динамо» если и не чуда в матчах против грандов европейского футбола, то, по крайней мере, приличной игры, достойного противостояния, ответа ударом на удар. «Он - псалом, а я - колом, он - крылом, а я - кайлом», как пел Высоцкий.

…Если бы в футбольной Европе существовал приз «Гроза авторитетов», то, безусловно, киевское «Динамо» было бы среди первых на него претендентов. А как же, побеждали ведь и «Селтик» с «Реалом», и «Баварию» с «Арсеналом»... Ну и, конечно, как забудешь фееричные победы над «Барселоной» в 1997 году - 3:0 и 4:0. Жаль только, что старые заслуги в футболе не играют, и новое поколение клуба каждый раз должно доказывать свое право на лучи славы, которые льются с динамовского герба.

Поражение 0:2 во вчерашнем матче, это конечно, не катастрофа, и потеря трех очков, учитывая турнирную стратегию, также не является непоправимой для киевлян, но какой-то неприятный привкус от каталонского паломничества остается.

Впечатление такое, что динамовцы еще до матча отдали, если не победу, то все возможные прерогативы хозяевам. Мол, будем стараться, но такому сопернику проиграть не стыдно, и вообще, наша цель в группе - побороться за второе место.

Скромность украшает мужчину тогда, когда его больше ничего не украшает. «Динамо» достойно продержалось на «Ноу-Камп» первые минут 20, а дальше начало откровенно играть вторым номером, глубоко откатываясь оборону и отдавая оперативное пространство каталонцам.

Удивительно, но факт. Одними из лучших у динамовцев вчера были Шовковский и Шевченко - люди, которые 12 лет назад «выносили» «Барсу» вперед ногами и еще помнят, как это нужно делать. Остальные играли - старательно и самоотверженно, каждый внимательно стерег свою позицию, но этого оказалось слишком мало, чтобы привезти домой хотя бы очко, хотя бы забитый мяч.

Чтобы достойно противопоставить что-то «Барсе», сегодня нужно прыгнуть выше головы. Приходится констатировать, что динамовцы этого не сделали и, как по мне, в принципе не могли удивить Европу. «Относительно незнакомым соперником» назвал киевское «Динамо» Хави Эрнандес и, к сожалению, у нашего чемпиона не нашлось аргументов, чтобы ознакомить его с процедурой вынимания мяча из сетки собственных ворот.

Еще до матча всем было ясно, что «Барса» забьет гостям обязательно, проведет игру с акцентом на атаку. Не те люди Месси, Ибрагимович, чтобы теряться против любой защиты, тем более в матче против не фаворита, да и позади у них есть кому усилить давление на ворота соперника.

Следовательно, делать ставку на глухую защиту для гостей - казалось вполне бесперспективным. Можно было попробовать сыграть на контратаках, но для этого нужно иметь впереди пару или хотя бы одного быстроногого нападающего, способного убежать и метко пробить. При всем уважении к дуэту Шевченко - Милевский приходится все же признать, что на сегодня это не те игроки, которые способны на такой вариант игры. Их амплуа - атаковать из глубины поля, пробиваться сквозь ноги и плечи защитников, зарабатывать штрафные.

Артем сейчас едва ли не самый полезный игрок в «Динамо», забил пять мячей, отдал семь голевых передач... - но это в чемпионате Украины. А вот, в еврокубках он забивал в последний раз в феврале «Валенсии», а перед тем - в ноябре «Порту», не густо.

А бороться на равных против «Барселоны» без выразительной игры впереди - все равно, что идти на тигра с голыми руками. То есть, можно попробовать защищаться, но без шансов спастись.

Собственно, вчерашний матч доказал, что на сегодня «Динамо» нечего противопоставить серьезному сопернику в еврокубках. То, что годится против «Черноморца» или «Зари», не срабатывает в матчах Лиги чемпионов.

Что с того, что динамовцы до вчерашнего дня не проигрывали в официальных матчах с мая, с полуфиналов Кубка Украины и УЕФА, когда уступили «Шахтеру»? Игра с «Барселоной» опустила всех нас на грешную землю и должна стать для команды, для руководства клуба определенным уроком, из которого следует сделать очень точные выводы. Например, относительно трансферной политики. Продать Бангуру за 11 млн. евро - это, может, и хороший бизнес, но если к этому еще и отдать в аренду Гильерме, так и не дав ему шанса по-настоящему закрепиться в команде, то что остается в активе, в атаке? Шевченко, может, и в возрасте Христа, но он чуда не сотворит и своими прошлыми заслугами не накормит всех изголодавшихся по большим победам «Динамо». Коллективная игра, конечно, хорошая вещь, но если впереди нет умелых «забивальщиков», то можно играть и поперек поля.

Ну что, перевернем эту барселонскую страницу, будь она неладна. Впереди - «Интер», у которого очки нужно отбирать обязательно.

Олег Савицкий