Мексика отказалась проводить чемпионат мира по футболу
01:07, 30 сентября 2009Спорт
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Сослались на кризис
Сложившаяся экономическая ситуация в мире не позволяет Мексике как следует подготовиться и осуществить необходимые работы для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г. или 2022 г., передает Би-Би-Си.
После отзыва заявки мексиканской стороной основными претендентами на проведение главного футбольного форума планеты остаются Англия, Индонезия, США, Япония и Россия.
ФИФА должна определить победителя на проведение чемпионатов в 2018 г. и 2022 г. в декабре 2010 г.
Мексика уже была местом розыгрыша Кубка мира по футболу: в 1970 и 1986 гг.
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