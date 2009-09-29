Сыгран первый тайм в матчах Лиги чемпионов

Динамо проигрывает 1:0

Завершился первый тайм в сегодняшних матчах группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H Группа E Дебрецен - Лион 0:3 (Кельстрём 3, Пьянич 13, Цвиткович 24 автогол) Фиорентина - Ливерпуль 2:0 (Йоветович 28, 37) Группа F Рубин - Интер 1:1 (Домингес 11 - Станкович 27). Матч завершился Барселона - Динамо 1:0 (Месси 25) Группа G Униря - Штутгарт 0:1 (Таски 5) Рейнджерс - Севилья 0:0 Группа H АЗ Алкмар - Стандард 0:0 Арсенал - Олимпиакос 0:0

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