Сыгран первый тайм в матчах Лиги чемпионов

22:39, 29 сентября 2009
Спорт
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Динамо проигрывает 1:0

Завершился первый тайм в сегодняшних матчах группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H

Группа E

Дебрецен - Лион 0:3 (Кельстрём 3, Пьянич 13, Цвиткович 24 автогол)

Фиорентина - Ливерпуль 2:0 (Йоветович 28, 37)

Группа F

Рубин - Интер 1:1 (Домингес 11 - Станкович 27). Матч завершился

Барселона - Динамо 1:0 (Месси 25)

Группа G

Униря - Штутгарт 0:1 (Таски 5)

Рейнджерс - Севилья 0:0

Группа H

АЗ Алкмар - Стандард 0:0

Арсенал - Олимпиакос 0:0

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