Сыгран первый тайм в матчах Лиги чемпионов
22:39, 29 сентября 2009Спорт
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Динамо проигрывает 1:0
Завершился первый тайм в сегодняшних матчах группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H
Группа E
Дебрецен - Лион 0:3 (Кельстрём 3, Пьянич 13, Цвиткович 24 автогол)
Фиорентина - Ливерпуль 2:0 (Йоветович 28, 37)
Группа FРубин - Интер 1:1 (Домингес 11 - Станкович 27). Матч завершился
Барселона - Динамо 1:0 (Месси 25)
Группа G
Униря - Штутгарт 0:1 (Таски 5)
Рейнджерс - Севилья 0:0
Группа HАЗ Алкмар - Стандард 0:0
Арсенал - Олимпиакос 0:0
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