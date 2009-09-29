Интер теряет очки в Казани

21:27, 29 сентября 2009
Спорт
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Команды обменялись голами

В Казани завершился матч группового раунда Лиги чемпионов в группе F между местным Рубином и Интером (Милан).

Рубин - Интер 1:1 (Домингес 11 - Станкович 27)

Напомним, что сегодня также сыграют:

Группа E. Дебрецен - Лион, Фиорентина - Ливерпуль

Группа F. Барселона - Динамо

Группа G. Униря - Штутгарт, Рейнджерс - Севилья

Группа H. АЗ Алкмар - Стандард, Арсенал - Олимпиакос

... матчи которых начнутся через 10 минут.

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