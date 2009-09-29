Интер теряет очки в Казани

Команды обменялись голами

В Казани завершился матч группового раунда Лиги чемпионов в группе F между местным Рубином и Интером (Милан). Рубин - Интер 1:1 (Домингес 11 - Станкович 27) Напомним, что сегодня также сыграют: Группа E. Дебрецен - Лион, Фиорентина - Ливерпуль Группа F. Барселона - Динамо Группа G. Униря - Штутгарт, Рейнджерс - Севилья Группа H. АЗ Алкмар - Стандард, Арсенал - Олимпиакос ... матчи которых начнутся через 10 минут.

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