Интер теряет очки в Казани
21:27, 29 сентября 2009Спорт
2094
Команды обменялись голами
В Казани завершился матч группового раунда Лиги чемпионов в группе F между местным Рубином и Интером (Милан).
Рубин - Интер 1:1 (Домингес 11 - Станкович 27)
Напомним, что сегодня также сыграют:
Группа E. Дебрецен - Лион, Фиорентина - Ливерпуль
Группа F. Барселона - Динамо
Группа G. Униря - Штутгарт, Рейнджерс - Севилья
Группа H. АЗ Алкмар - Стандард, Арсенал - Олимпиакос
... матчи которых начнутся через 10 минут.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter