Фабио Каннаваро: большего достичь просто невозможно (фото)

Фабио Каннаваро в день, когда его назвали лучшим футболистом мира

В понедельник на торжественной церемонии в Цюрихе футболистом 2006 года по версии ФИФА был назван капитан сборной Италии Фабио Каннаваро, передает агентство France Presse.

33-летний неаполитанец получил "Бриллиантовый мяч", опередив француза Зинедина Зидана и бразильца Роналдиньо. В ноябре Каннаваро был удостоен "Золотого мяча" как лучший футболист Европы.

"Больше уж и нечего желать, после чемпионата мира и "Золотого мяча". Большего достичь просто невозможно", - признался победитель в ходе церемонии.