Фабио Каннаваро: большего достичь просто невозможно (фото)
22:55, 18 декабря 2006Спорт
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"Бриллиантовый мяч" вручили владельцу
|Фабио Каннаваро в день, когда его назвали лучшим футболистом мира
33-летний неаполитанец получил "Бриллиантовый мяч", опередив француза Зинедина Зидана и бразильца Роналдиньо. В ноябре Каннаваро был удостоен "Золотого мяча" как лучший футболист Европы.
"Больше уж и нечего желать, после чемпионата мира и "Золотого мяча". Большего достичь просто невозможно", - признался победитель в ходе церемонии.
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