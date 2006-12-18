Фабио Каннаваро: большего достичь просто невозможно (фото)

22:55, 18 декабря 2006
Спорт
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"Бриллиантовый мяч" вручили владельцу

Фабио Каннаваро в день, когда его назвали лучшим футболистом мира
В понедельник на торжественной церемонии в Цюрихе футболистом 2006 года по версии ФИФА был назван капитан сборной Италии Фабио Каннаваро, передает агентство France Presse.

33-летний неаполитанец получил "Бриллиантовый мяч", опередив француза Зинедина Зидана и бразильца Роналдиньо. В ноябре Каннаваро был удостоен "Золотого мяча" как лучший футболист Европы.

"Больше уж и нечего желать, после чемпионата мира и "Золотого мяча". Большего достичь просто невозможно", - признался победитель в ходе церемонии.

 

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