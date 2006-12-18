Московские лыжники побегут по асфальту

Традиционный лыжный забег "Новогодние старты", который ежегодно проходит 23-24 декабря в Москве на стадионе "Авангард", может быть отменен в связи с отсутствием снега. Вместо этого организаторы соревнований намерены предложить участникам, число которых достигает 600 человек, легкоатлетический кросс.

"Зимний цикл соревнований основан именно на лыжных бегах. Вряд ли за оставшиеся дни выпадет достаточное количество снега, чтобы можно было проводить лыжные соревнования. Поэтому участники побегут", - цитирует РИА Новости слова сотрудника Московской городской станции юных туристов Юрия Никанорова, отвечающего за проведение забега.

Организатор соревнований напомнил также, что "Новогодние старты" проводятся уже в течение 25 лет и долгое время назывались "мандариновыми бегами". Мандарины вручались участникам в качестве призов; кроме того, приезжавшие из других городов спортсмены покупали их в Москве перед новогодними праздниками.

Лента.ру