ФИФА обнародовала декабрьский рейтинг

Украина занимает 13-е место в декабрьском рейтинге ФИФА.

Как сообщает Football.ua, в пятый раз подряд на первой строке по итогам года оказывается сборная Бразилии: у пятикратных чемпионов мира - 1 588 баллов.

На 28 баллов отстают действующие чемпионы итальянцы. Третье место с 1 551 баллом занимает сборная Аргентины.

Украина осталась на прежней 13-й позиции с 1 054 баллами.

Рейтинг ФИФА выглядит следующим образом:

1 (1). Бразилия - 1 588

2 (2). Италия - 1 560

3 (3). Аргентина - 1 551

4 (4). Франция - 1 523

5 (5). Англия - 1 359

6 (6). Германия - 1 350

7 (7). Голландия - 1 305

8 (8). Португалия - 1 258

9 (9). Нигерия - 1 244

10 (10). Чехия - 1 190

11 (11). Камерун - 1160

12 (12). Испания - 1154

13 (13). Украина - 1 054

14 (14). Швеция - 958

15 (15). Хорватия - 948

16 (16). Греция - 945

17 (17). Швейцария - 937

18 (18). Кот-д`Ивуар - 919

19 (19). Румыния - 912

20 (20). Мексика - 883

21 (21). Дания - 865

22 (23). Россия - 858

23 (27) Гвинея - 856

24 (22) Польша - 854

25 (24). Шотландия - 847

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26 Турция 845

27 Египет 835

28 Гана 816

29 Уругвай 806

30 Эквадор 802

31 США 792

32 Тунис 790

33 Сербия 765

34 Колумбия 758

35 Парагвай 745

36 Мали 732

37 Словакия 720

38 Иран 716

39 Австралия 703

39 Марокко 703

41 Сенегал 700

41 Чили 700

43 Болгария 684

44 Израиль 667

45 Узбекистан 645

46 Куба 641

47 Япония 640

48 Северная Ирландия 625

49 Республика Ирландии 596

50 Норвегия 587

51 Корейская Республика 575

52 Финляндия 569

53 Бельгия 563

54 Македония 545

55 Ангола 540

56 Гондурас 538

57 Ямайка 529

58 Катар 523

59 Босния и Герцеговина 511

60 Того 500

61 Буркина Фассо 491

62 Замбия 483

62 Венгрия 483

64 Саудовская Аравия 481

65 Австрия 473

66 ДР Конго 469

67 Южная Африка 468

68 Коста-Рика 458

69 Литва 455

70 Беларусь 447

70 Перу 447

72 Оман 437

73 Венесуэла 428

73 Уэльс 428

73 Кипр 428

76 Зимбабве 424

77 Словения 414

78 Кабо Верде 413

78 Кувейт 413

80 Алжир 412

81 Панама 411

82 Канада 399

83 Ирак 395

84 Китай 389

85 Сент-Винсент и Гренадины 387

86 Молдова 382

87 Объединенные Арабские Эмираты 375

87 Албания 375

89 Конго 370

90 Латвия 364

91 Тринидад и Тобаго 360

92 Эфиопия 338

93 Исландия 335

94 Грузия 327

95 Иордания 326

95 Габон 326

97 Бахрейн 315

98 Барбадос 314

99 Ливия 308

100 Гайана 303

101 Боливия 300

102 Гаити 298

103 Уганда 292

104 Малави 287

105 Гватемала 284

106 Эстония 278

107 Бермуды 270

108 Ботсвана 269

109 Экваториальная Гвинея 262

110 Танзания 251

111 Сингапур 240

112 Сирия 236

113 КНДР 235

114 Бенин 232

115 Либерия 230

116 Намибия 227

117 Гонконг 225 0

117 Бурунди 225

119 Мальта 223

120 Судан 222

121 Руанда 220

122 Суринам 218

123 Армения 196

124 Таджикистан 190

125 Азербайджан 185

126 Ливан 179

127 Кения 175

128 Мозамбик 174

128 Палестина 174

130 Сейшельские острова 173

131 Новая Зеландия 172

132 Антигуа и Барбуда 168

133 Мавритания 164

134 Гамбия 163

135 Казахстан 158

136 Доминиканская Республика 157

137 Таиланд 156

138 Маврикий 151

139 Кыргызстан 149

140 Эритрея 146

141 Йемен 143

142 Чад 142

143 Сен-Китс и Невис 137

144 Бангладеш 124

145 Шри-Ланка 122

146 Багамы 113

147 Нигер 112

148 Свазиленд 108

148 Сьерра-Леоне 108

150 Фиджи 107

151 Лаос 105

152 Малайзия 102

153 Индонезия 101

154 Мьянма 100

155 Туркменистан 96

156 Сальвадор 91

157 Индия 89

158 Мальдивы 84

158 Лихтенштейн 84

160 Санта Лючия 81

160 Лесото 81

160 Соломоновы острова 81

163 Гренада 78

164 Пакистан 76

164 Андорра 76

166 Тайвань 73

167 Вануату 70

168 Никарагуа 69

169 Острова Туркс и Кайкос 64

170 Непал 63

171 Филиппины 61

172 Вьетнам 59

173 Таити 55

174 Камбоджа 54

175 Бруней 53

176 Новая Каледония 51

177 Антильские острова 50

178 Папуа Новая Гвинея 47

179 Центрально-Африканская Республика 40

180 Афганистан 39

181 Монголия 31

181 Фарерские острова 31

181 Доминика 31

184 Мадагаскар 30

185 Масау 28

186 Люксембург 27

187 Самоа 22

188 Тонга 21

189 Каймановы острова 20

190 Британские Виргинские острова 19

191 Гвинея-Бисау 18

192 Бутан 16

193 Сомали 13

194 Сан-Марино 11

195 Пуэрто-Рико 10

196 Ангвила 6

197 Острова Кука 3

198 Восточный Тимор 0

198 Белиз 0

198 Джибути 0

198 Сан-Томе и Принсипи 0

198 Аруба 0

198 Американские Виргинские острова 0

198 Монтсерат 0

198 Гуам 0

198 Американское Самоа 0