ФИФА обнародовала декабрьский рейтинг
Украина удерживает 13-е место
Украина занимает 13-е место в декабрьском рейтинге ФИФА.
Как сообщает Football.ua, в пятый раз подряд на первой строке по итогам года оказывается сборная Бразилии: у пятикратных чемпионов мира - 1 588 баллов.
На 28 баллов отстают действующие чемпионы итальянцы. Третье место с 1 551 баллом занимает сборная Аргентины.
Украина осталась на прежней 13-й позиции с 1 054 баллами.
Рейтинг ФИФА выглядит следующим образом:
1 (1). Бразилия - 1 588
2 (2). Италия - 1 560
3 (3). Аргентина - 1 551
4 (4). Франция - 1 523
5 (5). Англия - 1 359
6 (6). Германия - 1 350
7 (7). Голландия - 1 305
8 (8). Португалия - 1 258
9 (9). Нигерия - 1 244
10 (10). Чехия - 1 190
11 (11). Камерун - 1160
12 (12). Испания - 1154
13 (13). Украина - 1 054
14 (14). Швеция - 958
15 (15). Хорватия - 948
16 (16). Греция - 945
17 (17). Швейцария - 937
18 (18). Кот-д`Ивуар - 919
19 (19). Румыния - 912
20 (20). Мексика - 883
21 (21). Дания - 865
22 (23). Россия - 858
23 (27) Гвинея - 856
24 (22) Польша - 854
25 (24). Шотландия - 847
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26 Турция 845
27 Египет 835
28 Гана 816
29 Уругвай 806
30 Эквадор 802
31 США 792
32 Тунис 790
33 Сербия 765
34 Колумбия 758
35 Парагвай 745
36 Мали 732
37 Словакия 720
38 Иран 716
39 Австралия 703
39 Марокко 703
41 Сенегал 700
41 Чили 700
43 Болгария 684
44 Израиль 667
45 Узбекистан 645
46 Куба 641
47 Япония 640
48 Северная Ирландия 625
49 Республика Ирландии 596
50 Норвегия 587
51 Корейская Республика 575
52 Финляндия 569
53 Бельгия 563
54 Македония 545
55 Ангола 540
56 Гондурас 538
57 Ямайка 529
58 Катар 523
59 Босния и Герцеговина 511
60 Того 500
61 Буркина Фассо 491
62 Замбия 483
62 Венгрия 483
64 Саудовская Аравия 481
65 Австрия 473
66 ДР Конго 469
67 Южная Африка 468
68 Коста-Рика 458
69 Литва 455
70 Беларусь 447
70 Перу 447
72 Оман 437
73 Венесуэла 428
73 Уэльс 428
73 Кипр 428
76 Зимбабве 424
77 Словения 414
78 Кабо Верде 413
78 Кувейт 413
80 Алжир 412
81 Панама 411
82 Канада 399
83 Ирак 395
84 Китай 389
85 Сент-Винсент и Гренадины 387
86 Молдова 382
87 Объединенные Арабские Эмираты 375
87 Албания 375
89 Конго 370
90 Латвия 364
91 Тринидад и Тобаго 360
92 Эфиопия 338
93 Исландия 335
94 Грузия 327
95 Иордания 326
95 Габон 326
97 Бахрейн 315
98 Барбадос 314
99 Ливия 308
100 Гайана 303
101 Боливия 300
102 Гаити 298
103 Уганда 292
104 Малави 287
105 Гватемала 284
106 Эстония 278
107 Бермуды 270
108 Ботсвана 269
109 Экваториальная Гвинея 262
110 Танзания 251
111 Сингапур 240
112 Сирия 236
113 КНДР 235
114 Бенин 232
115 Либерия 230
116 Намибия 227
117 Гонконг 225 0
117 Бурунди 225
119 Мальта 223
120 Судан 222
121 Руанда 220
122 Суринам 218
123 Армения 196
124 Таджикистан 190
125 Азербайджан 185
126 Ливан 179
127 Кения 175
128 Мозамбик 174
128 Палестина 174
130 Сейшельские острова 173
131 Новая Зеландия 172
132 Антигуа и Барбуда 168
133 Мавритания 164
134 Гамбия 163
135 Казахстан 158
136 Доминиканская Республика 157
137 Таиланд 156
138 Маврикий 151
139 Кыргызстан 149
140 Эритрея 146
141 Йемен 143
142 Чад 142
143 Сен-Китс и Невис 137
144 Бангладеш 124
145 Шри-Ланка 122
146 Багамы 113
147 Нигер 112
148 Свазиленд 108
148 Сьерра-Леоне 108
150 Фиджи 107
151 Лаос 105
152 Малайзия 102
153 Индонезия 101
154 Мьянма 100
155 Туркменистан 96
156 Сальвадор 91
157 Индия 89
158 Мальдивы 84
158 Лихтенштейн 84
160 Санта Лючия 81
160 Лесото 81
160 Соломоновы острова 81
163 Гренада 78
164 Пакистан 76
164 Андорра 76
166 Тайвань 73
167 Вануату 70
168 Никарагуа 69
169 Острова Туркс и Кайкос 64
170 Непал 63
171 Филиппины 61
172 Вьетнам 59
173 Таити 55
174 Камбоджа 54
175 Бруней 53
176 Новая Каледония 51
177 Антильские острова 50
178 Папуа Новая Гвинея 47
179 Центрально-Африканская Республика 40
180 Афганистан 39
181 Монголия 31
181 Фарерские острова 31
181 Доминика 31
184 Мадагаскар 30
185 Масау 28
186 Люксембург 27
187 Самоа 22
188 Тонга 21
189 Каймановы острова 20
190 Британские Виргинские острова 19
191 Гвинея-Бисау 18
192 Бутан 16
193 Сомали 13
194 Сан-Марино 11
195 Пуэрто-Рико 10
196 Ангвила 6
197 Острова Кука 3
198 Восточный Тимор 0
198 Белиз 0
198 Джибути 0
198 Сан-Томе и Принсипи 0
198 Аруба 0
198 Американские Виргинские острова 0
198 Монтсерат 0
198 Гуам 0
198 Американское Самоа 0