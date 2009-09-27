Тимошенко: украинские парни - самые сильные в мире

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинского боксера Виталия КЛИЧКО с блестящей победой над Крисом АРРЕОЛОЙ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

«Вы в очередной раз подтвердили, что украинские парни - самые сильные в мире!», - говорится в поздравительной телеграмме.

«Ваша победа в поединке с АРРЕОЛОЙ как всегда не вызывала сомнений. Все болельщики еще раз убедились, что не родился еще боксер, который сможет победить КЛИЧКО”, - говорится в поздравлении.

“Я от всего сердца поздравляю Вас с победой! Была и остаюсь Вашей болельщицей, которая вместе с огромной армией Ваших поклонников всегда готова просыпаться в 5 утра, чтобы не пропустить ни одного мгновения спортивного триумфа КЛИЧКО!», - говорится в приветствии премьера.