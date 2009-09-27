Кличко нанес в бою с Арреолой 802 удара

Бой за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC в Лос-Анджелесе полностью прошел по сценарию украинца Виталия Кличко, признался после поединка его соперник американец Кристобаль Арреола, которого цитирует Associated Press.

Судья остановил бой перед началом 11-го раунда, посоветовавшись с тренером Арреолы. Действующему чемпиону мира Кличко была присуждена победа техническим нокаутом в 10-м раунде, и он сохранил за собой титул.

"Я просто не мог его достать, - признался Арреола. - Он вел этот бой так, как и предполагал. Что бы я ни делал, у него находился ответ".

В случае победы над украинцем Арреола мог бы стать первым американцем мексиканского происхождения, который завоевал бы титул в супертяжелом весе.

"Мне очень жаль. Я действительно очень хотел стать чемпионом", - сказал не скрывавший своих слез после боя Арреола.

По статистике, которую приводит AP, Кличко нанес в поединке 802 удара, 301 из которых пришелся в цель. Арреола пытался достать соперника 331 раз, и в 86 случаях ему это удалось.

Тренер американца Генри Рамирес признался, что множество пропущенных ударов поставило под угрозу здоровье его подопечного и послужило причиной остановки боя. При этом он рассказал, что сам Арреола хотел продолжить бой: "Когда я сказал ему, что хочу остановить бой, он разозлился".

Кличко использовал в этом поединке свое преимущество в росте, но, несмотря на множество ударов, Арреола ни разу не оказывался на полу. "Я знаю, что некоторые мои удары попали очень серьезно, но он очень, очень стойкий боец", - отметил соперника после боя украинец. "Я был удивлен, когда он не вышел (на 11-й раунд)", - добавил он.

О том, насколько односторонним получился этот поединок, говорит и тот факт, что из трех судей один отдал Кличко победы во всех 10 раундах, а двое других присудили Арреоле всего по одному раунду.

Тем не менее украинец признался, что ему пришлось нелегко. "Это был трудный поединок, как я и предполагал. Гораздо труднее, чем если просто посмотреть сейчас на меня (Кличко почти не получил повреждений, тогда как у Арреолы по время боя кровь шла из носа и рта), - сказал он. - Он серьезный соперник".

На счету 38-летнего Виталия Кличко, напоминает РИА "Новости", стало 38 побед в 40 боях на профессиональном ринге. Три победы он одержал в боях за титул WBC, вернувшись в конце 2008 года на ринг после четырехлетнего перерыва. 28-летний Крис Арреола потерпел первое поражение в профессиональной карьере: до этого в его активе было 27 побед в 27 боях.