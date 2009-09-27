Кличко выиграл бой в Лос-Анджелесе

Завершился бой за титул чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе между Виталием Кличко и Крисом Арреолой. После 10-го раунда судьи остановили бой после обращения американского тренера.

Весь бой Арреола гонялся за Кличко по рингу, в ответ неизменно нарываясь на джебы и «двойки». Позиционное и тактическое преимущество было за Кличко, но без явного приближения к победе. Оба бойца ждали ошибки соперника, Кличко набивал очки по раундам.

В 8-м раунде Ареола пошел напролом сквозь встречные удары, Виталию пришлось даже клинчевать.

В 9-м впервые пришлось отступать Арреоле, когда Кличко перешел на джебы с движением вперед.

Он пытался пробиться к ближнему бою, но тяжесть принятых ударов накапливалась. После 10-го раунда судьи решили не продолжать бой.

Арреола плакал – это его первое поражение в карьере.