Виталий Кличко сегодня будет отстаивать титул чемпиона

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе украинец Виталий КЛИЧКО 26 сентября будет в США отстаивать свой титул в поединке с американцем Крисом АРРЕОЛОЙ.

Как передает РИА «Новости», предматчевое взвешивание показало, что В.КЛИЧКО тяжелее К.АРРЕОЛЫ на 0,4 кг - 114,3 (наибольший боевой вес украинца за карьеру) и 113,9 кг, соответственно.

Обладатель чемпионского пояса WBC, 38-летний В.КЛИЧКО, победил в 37 боях из проведенных 39 (в 36 из них - нокаутом).

28-летний официальный претендент на титул К.АРРЕОЛА выиграл все 27 поединков на профессиональном ринге (24 - досрочно).

Многие эксперты и букмекеры считают действующего чемпиона мира, старшего из братьев КЛИЧКО, явным фаворитом предстоящего боя.

Одним из немногих, кто искренне верит в возможность сокрушения на ринге Виталия КЛИЧКО, является его соперник. К.АРРЕОЛА на предматчевой пресс-конференции безапелляционно заявил, что "пришло время сменить чемпиона".