Динамо побеждает Зарю в Киеве

Завершился матч 8-го тура Чемпионата Украины по футболу между киевским Динамо и луганской Зарей.

Динамо - Заря 2:0 (Милевский 22 пен., Гиоане 70)

Динамо с 22 очками сохраняет недосягаемое лидерство: у Шахтера 17 очков, у Днепра и Таврии - по 14, у Металлиста и Ильичевца - по 13.

Завтра тур продолжится матчами Кривбасс - Металлург Д, Закарпатье - Днепр и Металлург З - Арсенал, а послезавтра: Ильичевец - Ворскла, Черноморец - Карпаты, Шахтер - Оболонь, Таврия - Металлист.