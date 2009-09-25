Суркис про Бабий Яр, Евро-2012, чиновничью глупость и журналистов

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС призывает СМИ разобраться в скандальной ситуации вокруг мемориала «Бабий Яр» и не бросать тень на Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службу ФФУ, таким образом он отреагировал на публикации о том, что киевские городские власти якобы намерены построить на месте мемориала гостиничный комплекс для гостей Евро-2012 .

Г.СУРКИС, в частности, отметил, что не знает, насколько все, что по этому поводу сообщается в СМИ, является правдой, но в любом случае его возмущает сам факт упоминания «Бабьего Яра» в этом скандальном контексте.

«Всему есть предел. В общественном сознании должны существовать четкие морально-этические границы, за которые запрещено заходить всем без исключения, в том числе и журналистам», - сказал президент ФФУ.

Он напомнил, что сообщения относительно будущего чемпионата читают люди во всем мире, поэтому сперва нужно детально разобраться «в этой странной истории, а не торопиться бросать тень на брэнд Евро-2012 и рисовать образ прокаженной страны». «Мы же цивилизованная нация, у которой должна быть и гордость, и самоуважение. Если это действительно чья-то чиновничья глупость, ее нужно немедленно исправить, а не упиваться тиражированием перед широкой общественностью умственных изъянов доморощенных кабинетных работников», - заявил Г.СУРКИС.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Киевский городской совет на своем заседании утвердил схему размещения гостиниц в Киеве на период до 2020 года. Во время выступления перед депутатами и.о. начальника ГУ градостроительства, архитектуры и дизайна столицы Сергей БРОНЕВИЦКИЙ сообщил, что на сегодняшний день в столице функционирует 125 гостиниц на 17 тыс. мест. До 2012 года предусматривается ввести в строй 28 гостиниц, что обеспечит показатель 10-12 мест на 1 тыс. жителей, а до 2020 года этот показатель планируется довести до уровня 22-25 мест на 1 тыс. жителей. Сейчас проекты находятся в стадии разработки и оформления прав на землю.

21 сентября фракция БЮТ в Киевсовете со ссылкой на приложения к решению сессии от 17 сентября заявила, что в Киеве до 2020 года запланировано застроить гостиницами десятки парков и зеленых зон. По информации депутатов горсовета, под угрозу «бетонирования» попали, в частности, «Бабий Яр», парки «Дружбы народов», «Дубки», «Наводницкий», «Березовая роща», территория возле Дендросада, зеленая зона возле проспекта Академика Палладина и другие.

Как отметил депутат фракции БЮТ в Киевсовете Сергей МЕЛЬНИК, в предоставленных депутатам документах по схеме расположения гостиниц во время сессии отсутствовала адресная программа новостроек. И только по требованию фракции «Блока Юлии Тимошенко» это дополнение раздали депутатам.