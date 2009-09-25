Билеты на матч с Англией можно купить в России, но не в Украине

В четверг, 24 сентября, в кассах Днепропетровска начали продажу билетов на игру отборочного раунда ЧМ-2010 Украина - Англия, которая пройдет 10 октября.

Билеты начали продавать в 10 часов утра, а уже в 13:00 они закончились.

Тем не менее спекулянты продолжали продавать билеты с наценкой +150 от номинальной стоимости пропуска на игру.

Напомним, что ценовая категория билетов - от 100 до 500 гривен.

И если не все украинцы смогут купить билет на эту игру, то россиянам такая услуга доступна.

Российский сайт Ticket-Sport.ru предлагает всем желающим посетить игру Украина - Англия в “нагрузку” к организации поездки.

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