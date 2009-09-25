Кличко против Арреолы: у украинца самый большой вес в его карьере

Вчера, 24 сентября, в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников чемпионского боя между обладателем пояса WBC в супертяжелом весе Виталием Кличко и претендентом на его титул Крисом Арреолой.

Напомним, прямая трансляция боя Виталия Кличко против Криса Арреолы начнется в воскресенье, 27 сентября, в 5:45 по киевскому времени.

У Кличко весы показали рекордный в карьере украинца вес - 114,3 кг (252 фунта), что на 1,4 кг больше, чем в его последнем бою против кубинца Хуана-Карлоса Гомеса.

Похожий вес у Виталия был еще в поединках против Дэнни Уильямса (декабрь 2004) и Кирка Джонсона (декабрь 2003). Оба раза украинец весил по 250 фунтов.

Арреола напротив показал вес на 1,9 кг меньше, чем в бою против Джамиля Маклайна в апреле 2009 года, и весы зафиксировали у него 113,9 кг (251 фунт).

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