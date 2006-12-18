Шпаргалку вратаря продадут за 1 млн евро

Шпаргалка вратаря футбольной сборной Германии Йенса ЛЕМАННА, которая помогла немцам обыграть аргентинцев и выйти в полуфинал Чемпионата мира 2006 года, будет продана минимум за 1 миллион евро, а вырученные деньги пойдут на нужды детей.

Как передает ИТАР-ТАСС, эта наделавшая столько шума бумажка размером 9 на 10 сантиметров, где на основе скрупулезного анализа было кратко и четко указано, как и куда обычно пробивают пенальти ведущие аргентинские футболисты, была предоставлена Й.ЛЕМАННОМ благотворительной организации газеты «Bild» «Сердце для детей». Организаторы этого своеобразного аукциона призвали миллионы читателей издания поучаствовать в гуманитарной акции, присылая свои предложения по факсу или электронной почте.

На данный момент самая большая сумма, с которой готов расстаться неизвестный поклонник футбола ради обладания этим уникальным документом и одновременно оказания финансовой помощи детям, составляет 1 миллион евро. Соответствующие предложения могут поступать по электронной почте.

Кто именно окажется обладателем заветной шпаргалки немецкого футбольного вратаря станет известно в ходе проведения в прямом эфире на государственном телеканале ЦДФ благотворительного гала-представления, посвященного помощи детям. Ожидается участие в этом благородном мероприятии, проводящемся уже в 6-ой раз, канцлера ФРГ Ангелы МЕРКЕЛЬ.

В 2006 году благотворительная организация «Сердце для детей» собрала около 9 миллион евро, которые были потрачены на нужды детей по всему миру, прежде всего проведение дорогостоящих операций, которые спасли юные жизни.