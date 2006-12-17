”Барселона” проиграла финал клубного чемпионата мира

Бразильский "Интернасьонал" стал победителем чемпионата мира по футболу среди клубов, завершившегося в воскресенье 17 декабря в Иокогаме (Япония). В финале южноамериканцы сумели сдержать атаки испанской "Барселоны", а в концовке встречи реализовали один из своих немногочисленных моментов и победили со счетом 1:0.

Как отмечает Reuters, финальный матч проходил со значительным превосходством каталонского клуба, однако поразить ворота "Интернасьонала" звездам "Барселоны" не удалось. На 82-й минуте встречи форвард бразильской команды Адриано (однофамилец знаменитого нападающего миланского "Интера", прим. Lenta.Ru), вышедший на поле со скамейки запасных, забил победный гол - 1:0.

До финального свистка у "Барселоны" были шансы отыграться, однако вратарь "Интернасьонала" Клемер парировал опасный удар Деку, а после штрафного в исполнении Роналдиньо мяч немного не попал в ворота. Таким образом, бразильцы стали победителями клубного чемпионата мира. Третье место досталось египетскому "Аль-Ахли".

Отметим, что этот турнир был возобновлен ФИФА в прошлом году после некоторого перерыва, и титул клубного чемпиона мира во второй раз подряд достался южноамериканскому клубу. В 2005 году бразильский "Сан-Паулу" в финале взял верх над "Ливерпулем" (1:0).

Чемпионат мира среди клубов. Финал

"Интернасьонал" (Бразилия) - "Барселона" (Испания) - 1:0 (0:0)

Гол: Адриано, 82 (1:0).

Лента.ру