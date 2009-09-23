Владимиру Кличко вручили пояс журнала The Ring

Чемпиону мира по боксу Владимиру КЛИЧКО вручили пояс авторитетного журнала The Ring, который он завоевал в поединке против представителя Узбекистана Руслана ЧАГАЕВА в июне этого года.

Пояс The Ring - один из старейших в мире. Он был учрежден в 1922 году, и первым его получил чемпион мира в супертяжелом весе Джек Демпси. В разное время им владели Джо Луис, Мохаммед АЛИ, Рой ДЖОНС, Ленокс ЛЬЮИС и старший брат Владимира Виталий КЛИЧКО.

Как сообщает сайт братьев КЛИЧКО, вручение пояса состоялось в Лос-Анджелесе, где чемпион мира по версии WBC Виталий КЛИЧКО и претендент на этот титул Крис АРРЕОЛА провели последнюю перед предстоящим поединком пресс-конференцию.

*** Трансляция поединка В.КЛИЧКО и К.АРРЕОЛЫ в Украине состоится в воскресенье, 27 сентября, в 5.45 утра на телеканале «Интер».