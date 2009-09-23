Результаты жеребьевки 1/4 Кубка Украины по футболу
14:02, 23 сентября 2009Спорт
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Шахтер попал на Динамо
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.
Волынь - Металлург З
Шахтер - Динамо
Днепр - Металлург Д
Таврия - Оболонь
Матчи этого раунда будут сыграны 28 октября 2009 года.
Интереснейшая ситуация состоялась во время процедуры жеребьевки, пишет Football.ua. Представитель Динамо Александр Чубаров, вытащив номер 4, сказал, что в любом случае представитель Шахтера Анатолий Попов вытащит номер 3. "Это магия чисел", - сообщил Чубаров.
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