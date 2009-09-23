Каспаров ведет 2:0 по итогам первого дня суперматча

Первые две партии, сыгранные во вторник экс-чемпионами мира по шахматам Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым, закончились победой Каспарова. У Карпова оба раза истекло время, отведенное на игру.

Гроссмейстеры сражались в быстрые шахматы с контролем времени 25 минут + 5 секунд, сообщает РИА Новости.

На пресс-конференцию по итогам первого дня пришел только Гарри Каспаров. Он выглядел энергичным и удовлетворенным.

"У меня сегодня были очень странные ощущения, хотя напряжение было не таким, каким оно бывает, когда играешь в классические шахматы. Я начал игру довольно спокойно, что, по-моему, несколько удивило моего соперника, поскольку он, видимо, ожидал меня увидеть взволнованным", - сказал Каспаров.

Гроссмейстер отметил, что хотя у него теперь и есть преимущество перед Карповым, последний "продолжает оставаться очень сильным игроком, и я не берусь предсказать итоги матча".

Следующий поединок между экс-чемпионами состоится в среду вечером.

Смотреть матчи можно в режиме он-лайн на официальном сайте правительства Валенсии www.gva.es. На столе, за которым играют шахматисты, с двух сторон установлены мини-камеры, направленные на обоих игроков. Еще одна камера установлена в первом ряду зрительного зала, прямо напротив стола.