Экспертов УЕФА приятно удивили в Киеве

Эксперты УЕФА довольны состоянием реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский» к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседание исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Украины сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Он отметил, что в эти дни в Украине работает группа экспертов Европейского футбольного союза по вопросам стадионов во главе с Марком ТИММЕРОМ.

Накануне они детально изучили ход реконструкции НСК «Олимпийский» и проверили, по словам министра, «каждый участок всех направлений строительства и реконструкции стадиона».

Сегодня экспертам УЕФА была представлена презентация утвержденного проекта строительства спорткомплекса к Евро-2012.

Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что эксперты УЕФА, прослушав презентацию и вчера детально ознакомившись с работами, признали, что это лучшая и наиболее структурированная презентация из всех, которые они видели раньше.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, украинская сторона дала ответы на все вопросы относительно «Олимпийского», которые возникали у экспертов УЕФА.

Он добавил, что представители Европейского футбольного союза «были приятно удивлены объемами проведенных работ и результатами, продемонстрированными на строительстве стадиона».

Ю.ПАВЛЕНКО убежден, что в апреле 2011 года на НСК «Олимпийский» все строительные работы будут завершены и в июне-июле того же года спорткомплекс будет введен в эксплуатацию.